Германия

Футболіст зарекомендував себе.

Німецький Нюрнберг, який виступає у Другій Бундеслізі, хоче продати свого форварда Еріка Шуранова.

Як стало відомо виданню Bild, за молодого форварда клуб бажає отримати п'ять мільйонів євро.

Таким чином клуб хоче компенсувати частину втрачених коштів через пандемію коронавіруса.

Відомо, що агенти 20-річного футболіста вже шукають йому новий клуб, а сам гравець вивчає англійську мову.

Нагадаємо, що Шуранов — етнічний українець, який отримав німецьке громадянство та вже грає за молодіжну збірну Німеччини.

У цьому сезоні на його рахунку 27 матчів за клуб в усіх змаганнях, шість голів та два асисти.