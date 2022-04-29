Германия

Директор Борусії Дортмунд висловився щодо майбутнього норвезького форварда.

Генеральний директор дортмундської Борусії Ханс-Йоахім Ватцке розповів про майбутньє форварда команди Ерлінга Холанда.

Функціонер підтвердив, що клуб готовий к продажу футболіста.

"Ми вписали клаусулу в контракт Холанда і правильно зробили. В іншому випадку він уже був би гравцем Манчестер Юнайтед.

Так, йому доведеться прийняти рішення вже цього літа. Ми готові до того, що втратимо Ерлінга. Тепер справа за нашими скаутами, нам потрібен новий Холанд", — цітує Ватцке Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялось, що Голанд дав "зелене світло" на перехід до Манчестер Сіті.