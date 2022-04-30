Германия

Нападник ще жодним чином не зреагував на цю новину.

Разом із темою продовження контракту зі своїм ключовим нападником Робертом Левандовські, мюнхенська Баварія також активно опрацьовує питання щодо підписання нової угоди з форвардом Сержем Гнабрі, взаємини з яким у клубу закінчуються наприкінці наступного сезону.

26-річний гравець достатньо довго жодним чином не реагував на спроби клубу продовжити контракт на тих самих умовах, що існують між клубом і футболістом зараз, тому "Червона машина" вирішила зробити наступний крок.

Як повідомляє німецька преса, Гнабрі було запропоновано новий контракт із зарплатнею в 17-19 млн євро на рік, замість 8 млн євро на поточний момент, що автоматично підвищить його до рівня Кінгслі Комана та Лероя Сане за обсягом виплат.

Відповідно до останніх даних, футболіст жодним чином ще не відповів на запит клубу, однак ізбоку Баварії подібне збільшення пропозиції стане остаточним.

У поточному сезоні Гнабрі зіграв у 42 матчах, забивши 16 голів та віддавши ще 10 гольових передач.