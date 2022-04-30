Германия

Відбулися матчі 32 туру німецького чемпіонату.

Завершилася низка поєдинків 32 туру німецької Бундесліги, в якому було на що подивитися і чому здивуватися.

У першій грі мюнхенська Баварія, яка минулого туру достроково оформила чемпіонство в Бундеслізі, сенсаційно поступилася Майнцу з рахунком 1:3.

За перші 27 хвилин у воротах Ульрайха вже влетіли два забиті м'ячі у виконанні Буркардта та Ніакате. Через шість хвилин Левандовські відіграв один м'яч, але останнє слово знову було за господарями поля – на 57 хвилині результативним ударом відзначився Баррейро.

Майнц — Баварія — 3:1

Голи: Буркардт, 18, Ніакате, 27, Баррейро, 57 — Левандовські, 33.

Майнц: Центнер — Карікол, Ніакате, Хак, Белль, Відмер — Баррейро (Штогер, 90+2), Штах (Бросінскі, 89), Кор (Папела, 90+2) — Буркардт (Боетіус, 81), Онісіво (Інгвартсен, 89).

Баварія: Ульрайх — Девіс, Ернандес (Куассі, 67), Зюле (Станішич, 79), Павар — Горецка (Сане, 46), Кімміх — Гнабрі, Чупо-Мотінг (Відовіч, 67), Забітцер (Мусіала, 46) — Левандовські.

Попередження: Кімміх, Ернандес, Павар, Сане.

У другому матчі дортмундська Боруссія після благодійного поєдинку з київським Динамо (2:3) втратила очки у матчі проти Бохума. Гра закінчилася з результативним рахунком 3:4.

Вже до восьмої хвилини "джмелі" пропустили два м'ячі зусиллями Польтера та Холтманна, проте ще до перерви господарі змогли відігратися завдяки точним ударам Голанда, який оформив дубль, реалізувавши два пенальті. Той самий Голанд вивів господарів уперед у середині другого тайму, оформивши хет-трик, але останнє слово, або навіть фрази, були за гостями. На 81-й хвилині Локадія зрівняв цифри на табло, а через чотири хвилини Пантовіч реалізував пенальті і приніс перемогу Бохуму.

Борусія Д — Бохум 3:4

Голи: Голанд, 18, 30 (обидва — з пенальті), 63 — Польтер, 3, Холтманн, 8, Локадія, 81, Пантовіч, 85 (з пенальті).

Борусія Д: Хітц — Геррейру (Роте, 84), Загаду, Аканжи, Вольф (Рейнір, 84) — Беллингем, Вітсель (Пападопулос, 87) — Брандт (Мукоко, 87), Ройс, Біно-Гріффетс (Пасслак, 63) — Голанд.

Бохум: Ріманн — Бокхорн, Ляйтш, Машовіч, Гамбоа — Реджбечай (Левен, 84), Лосіла, Пантовіч — Асано (Цоллер, 72), Холтманн (Антві-Аджей, 68), Польтер (Локадія, 72).

Попередження: Беллингем, Брандт, Роте, Пападопулос — Лосілья, Машовіч, Цоллер.

В решті зустрічей Кельн у гостях упевнено розібрався з Аугсбургом – 4:1, а Штутгарт на своєму полі поділив очки у матчі проти Вольфсбурга – 1:1. Також нічия була зафіксована у грі між Армінією та Гертою – 1:1.

Армінія — Герта 1:1

Голи: Нільсен, 90+1 — Тусар, 54.

Аугсбург — Кельн 1:4

Голи: Нідерлехнер, 73 — Тільманн, 12, Ут, 15, Модест, 63, 78.

Штутгарт — Вольфсбург 1:1

Голи: Фюріх, 89 — Брукс, 13.