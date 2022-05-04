Аканджи може змінити колектив влітку.
мануель аканджи, getty images
04 травня 2022, 21:15
Захисник Борусії Дортмунд Мануель Аканджи зацікавив низку європейських клубів.
Швейцарець потрапив у сферу інтересів Арсенала, Ювентусу та Манчестер Юнайтед, повідомляє Bild.
Відзначимо, що "джмелі" можуть погодитись відпустити Аканджи, оскількі його контракт розрахований до літа 2023 року і він не бажає його продовжувати.
В поточному сезоні на рахунку Аканджи зіграв 24 матчі за Борусію Д, забивши при цьому один гол.
Раніше повідомлялось про інтерес Арсенала до Дібали.