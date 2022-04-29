Англия

Дібала зацікавив два англійські клуби.

Пауло Дібала може перейти в іншу команду вже найближчим літнім трансферним вікном.

Як повідомляє видання ESPN, аргентинський нападник зацікавив два англійські клуби — Манчестер Юнайтед та Арсенал.

На рахунку Дібали у цьому сезоні 33 матчі за "стару сеньору", 13 голів та п'ять гольових передач в усіх змаганнях.

Нагадаємо, що нападник Ювентуса Пауло Дібала, який влітку отримає статус вільного агента, зацікавив міланський Інтер.