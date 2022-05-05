Германия

Заплановано її подальше транспортування в Англію.

Майбутнє нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Холанда під час найближчого трансферного вікна є невизначеним, бо нього полюють одразу кілька європейських топ-клубів.

Але вже остаточно можна вважати, що для юного норвезького голеадора в рідному для нього місті Брюйне буде виготовлено дерев’яну скульптуру на його честь.

Несподіваний витвір мистецтва вирішив подарувати представнику майстер роботи з деревом К’єтіл Баран.

"Для мене велика честь, що мені дозволили зробити скульптуру на честь Ерлінга. Це дуже відповідальна та важка місія.

Ми вже маємо певні напрацювання з бюсту, а також підготували кілька макетів для голови.

Наприклад, мені особисто дуже сподобався цей, із відкритим ротом, але, можливо, подібне було трохи перебільшенням. Б’юся об заклад, що роблю подібний тип обличчя, але з іншою зачіскою.

Окрім того, є макет із більш виваженими емоціями.

Якщо чесно, я довго вагався перед тим, як дозволити публікацію чернеток у мережі. Це лише приблизне уявлення про те, яким у підсумку має бути готовий виріб, але хто його знає, яким самим буде фінальний варіант.

Із деревом працювати дуже приємно. Мені подобається це робити. Ви знімаєте шар за шаром, а далі композиція формується майже самостійно.

Однак, результат у підсумку буде важкеньким. 700 кілограмів дерева, не менше. Куди він поїде? Попливе через Ла-Манш у Манчестер, ха!

Ми кепкували над ідеєю з містом, де зрештою гратиме далі Ерлінг. Але відправимо статую в Англію просто так, виключно для розваги, якщо надійде така пропозиція. А може й ні.

Чи хочу я, щоб він грав у Сіті? Ні, зовсім ні. Але, якщо він там опиниться, я хоча б буду певен у тому, що він здобуде кілька трофеїв.

Як бачите, я ще не розмальовував йому футболку, тож подивимося, якого кольору вона буде врешті-решт", — заявив норвезький художник.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Голанд забив 28 голів та віддав вісім гольових передач у 28 матчах.