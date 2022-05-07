Германия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Бундесліги.

У рамках 33-го туру німецької Бундесліги Армінія не скористалася передостанньою можливістю набрати бодай одне очко в гостьовому матчі проти Бохума, перебуваючи на передостанній позиції в турнірній таблиці. Білефельдьский клуб відігрався наприкінці першого тайму, але зрештою втратив нічию за підсумками автоголу під завісу гри.

Огляд матчу:

Бохум — Армінія 2:1

Голи: Польтер, 22, Белло, 89 (авт.) — Нільссон, 35.

Бохум: Ріманн — Гамбоа, Машович, Ляйтч, Соарес — Пантовіч (Левен, 84), Лосілья, Рексбечай (Теше, 73) — Асано (Блюм, 84), Польтер (Локадія, 68), Гольтманн (Цоллер, 73).

Ортега — Де Медіна, Рамуш, Нільссон, Лаурсен (Белло, 77) — Шопф (Хак, 86), Прієтль — Віммер, Кастро (Васіліадіс, 67), Окугава (Іпсе, 77) — Крюгер (Серра, 46).