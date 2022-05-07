Екс-футболіст висловився щодо конкуренцію в Бундеслізі.
олівер кан, getty images
07 травня 2022, 14:21
Колишній воротар мюнхенської Баварії Олівер Кан прокоментував конкуренцію в чемпіонаті Німеччини.
Председатель управління "ротен" вважає, що конкуренція з боку інших клубів допомагає його команді розвиватись.
"Звичайно, всі наші вболівальники кожен рік очікують від нас титулу. Сторонні вболівальники навпаки, хочут більшого азарту в чемпіонській гонці. Такі клуби, як Баєр та Борусія Дортмунд мріють здвинути нас з першого місця.
Це здорова конкуренція, яка допомагає нашому клубу розвиватись та прогресувати. Ми — Баварія, і ми прагнемо ставати краще не віддаючи першого місця", — розповів Кан для SZ.
Відзначимо, що раніше інший колишній футболіст Баварії Філіп Лам прокоментував ранній вильот чемпіонів Німеччини з Ліги чемпіонів.