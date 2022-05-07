Германия

Екс-футболіст висловився щодо конкуренцію в Бундеслізі.

Колишній воротар мюнхенської Баварії Олівер Кан прокоментував конкуренцію в чемпіонаті Німеччини.

Председатель управління "ротен" вважає, що конкуренція з боку інших клубів допомагає його команді розвиватись.

"Звичайно, всі наші вболівальники кожен рік очікують від нас титулу. Сторонні вболівальники навпаки, хочут більшого азарту в чемпіонській гонці. Такі клуби, як Баєр та Борусія Дортмунд мріють здвинути нас з першого місця.

Це здорова конкуренція, яка допомагає нашому клубу розвиватись та прогресувати. Ми — Баварія, і ми прагнемо ставати краще не віддаючи першого місця", — розповів Кан для SZ.

Відзначимо, що раніше інший колишній футболіст Баварії Філіп Лам прокоментував ранній вильот чемпіонів Німеччини з Ліги чемпіонів.