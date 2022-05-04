Германия

Екс-футболіст Баварії висловився щодо виступів клубу цього сезону.

Колішній захісник Баварії Філіп Лам прокоментував ранній вильот клубу на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів від Вільярреалу.

Німець вважає, що команда рівня Баварії не може собі цього дозволити.

"Дуже добре, коли команда стає чемпіоном. Але для Баварії цього замало. Один трофей — це дуже мало, ми всі знаємо, на що претендує цей клуб.

Не соромно програти у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, але неприпустимо робити це із сьомою командою Ла Ліги. Ми всі розуміємо, що це означає для нас", — розповів Лам для Sky Sports.

Відзначимо, що Баварія також не претендує цього року на перемогу в Кубку Німечини.

Разом із тим, футболісти мюнхенців відправились святкувати чемпіонство одразу після поразки від Майнца.