Екс-футболіст Баварії висловився щодо виступів клубу цього сезону.
філіп лам, getty images
04 травня 2022, 23:42
Колішній захісник Баварії Філіп Лам прокоментував ранній вильот клубу на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів від Вільярреалу.
Німець вважає, що команда рівня Баварії не може собі цього дозволити.
"Дуже добре, коли команда стає чемпіоном. Але для Баварії цього замало. Один трофей — це дуже мало, ми всі знаємо, на що претендує цей клуб.
Не соромно програти у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, але неприпустимо робити це із сьомою командою Ла Ліги. Ми всі розуміємо, що це означає для нас", — розповів Лам для Sky Sports.
Відзначимо, що Баварія також не претендує цього року на перемогу в Кубку Німечини.
Разом із тим, футболісти мюнхенців відправились святкувати чемпіонство одразу після поразки від Майнца.