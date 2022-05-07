Германия

"Ротен" пролонгували угоду із досвідченим голкіпером.

Баварія оголосила, що Свен Ульрайх продовжить виступати за мюнхенський клуб.

33-річний футболіст уклав угоду до літа 2023 року.

Ульрайх повернувся до Мюнхена влітку 2021 року у статусі вільного агента після річного перебування в Гамбурзі.

Нинішнього сезону голкіпер вийшов на поле у восьми матчах, пропустивши 12 голів. На його рахунку дві "сухі" гри.

Зазначимо, що нині Баварія веде переговори про продовження контрактів із Нойєром та Левандовськи.