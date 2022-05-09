Германия

Угода французького хавбека із "червоними" розрахована до літа 2022 року.

Центральний півзахисник Баварії Корентін Толіссо може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно на правах вільного агена через спливаючий контракт.

Головний тренер чинного чемпіона Німеччини Юліан Нагельсманн зізнався, що поки що існують невизначеності щодо майбутнього 27-річного француза.

"Фінальне рішення ще не прийнято. Це залишає місце для інтерпретацій у будь-якому з напрямків", — цитує слова Нагельсманна Kicker.

У поточному сезоні Корентін Толіссо провів за Баварію 22 матчі, в яких забив 3 голи і віддав 3 асисти.