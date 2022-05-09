Германия

Мюнхенці хочуть підписати сенегальця.

Баварія розглядає варіанти посилення атакуючої лінії поля у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sky Sport Deutschland, мюнхенський клуб націлився на підписання вінгера Ліверпуля Садіо Мане.

Джерело стверджує, що конкретних переговорів між сторонами не було, але в Баварії впевнені, що матимуть змогу задовольнити фінансові запити гравця. Його контракт з Ліверпулем діє до літа 2023 року.

Зазначимо, що у поточному сезоні сенегальський футболіст провів 46 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився 20 голами та чотирма асистами.

Нагадаємоб що Ліверпуль розпочав переговори з Мане про продовження контракту.