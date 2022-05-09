Мюнхенці хочуть підписати сенегальця.
Садіо Мане, getty images
09 травня 2022, 22:57
Баварія розглядає варіанти посилення атакуючої лінії поля у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sky Sport Deutschland, мюнхенський клуб націлився на підписання вінгера Ліверпуля Садіо Мане.
Джерело стверджує, що конкретних переговорів між сторонами не було, але в Баварії впевнені, що матимуть змогу задовольнити фінансові запити гравця. Його контракт з Ліверпулем діє до літа 2023 року.
Зазначимо, що у поточному сезоні сенегальський футболіст провів 46 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився 20 голами та чотирма асистами.
Нагадаємоб що Ліверпуль розпочав переговори з Мане про продовження контракту.