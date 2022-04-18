Англия

Чинний контракт сенегальського форварда розрахований до 2023 року.

Ліверпуль намагається зберегти у своїй команді нападника Садіо Мане. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво англійського клубу пропонує 30-річному сенегальцеві контракт до літа 2025 року. Його чинна угода розрахована до кінця наступного сезону.

Мане став гравцем "червоних" у 2016 році. Цього сезону він провів 41 матч, у яких забив 18 голів і віддав двох асистів.

Нині Ліверпуль посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Манчестер Сіті на одне очко. Також команда Юргена Клоппа змогла пройти до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє проти Вільярреала.