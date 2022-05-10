Германия

Найкращий бомбардир в історії чемпіонатів світу може розпочати тренерську кар'єру з дорослою командою.

Колишній нападник збірної Німеччини Мирослав Клозе може очолити Кайзерслаутерн. Про це повідомляє Sport1.

В даний час клуб, який чотири рази вигравав чемпіонат Німеччини, виступає у третій за силою лізі країни.

За підсумками цього сезону Кайзерслаутерн посів третє місце та незабаром зіграє проти дрезденського Динамо за право виступати у другій німецькій Бундеслізі.

Нагадаємо, Клозе раніше працював у тренерських штабах збірної Німеччини та Баварії. Також він очолював юнацьку команду Баварії до 17 років.

Пізніше найкращий бомбардир в історії чемпіонатів світу взяв перерву у роботі через хворобу – у нього тромбоз ноги.