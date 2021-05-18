Германия

Немец находится на пороге начала полноценной тренерской карьеры.

Ассистент главного тренера Баварии Ханса-Дитера Флика Мирослав Клозе, вероятно, начнет самостоятельную работу в предстоящем сезоне.

По информации источника, легендарный немец может возглавить Фортуну из Дюссельдорфа, ныне выступающую во второй Бундеслиге. Сообщается, что в клуб его хочет пригласить директор Клаус Аллофс, который работал с Клозе в Вердере в 2004-2007 годах

Напомним, что экс-форвард сборной Германии занимает первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов мира (16 голов), а также является единственным футболистом-обладателем четырех медалей в истории чемпионатов мира.

Клозе стал ассистентом Флика в мае 2020 года.