Германия

Про це заявив сам футболіст.

На тлі пильного інтересу з боку різних європейських клубів до Джуда Беллінгема, атакувальний півзахісник Боруссії Дортмунд прокоментував своє майбутнє.

Футболіст заспокоїв фанатів "джмелів", заявивши про відсутність планів залишати клуб цього літа.

"Я залишаюсь у Дортмунді на наступний сезон. Готовий до боротьби за трофеї, все добре. Усі мої думки щодо майбутнього зараз пов'язані лише із наступною грою Боруссії", — наводить слова Беллінгема Фабріціо Романо.

В поточному сезоні англієць зіграв 43 матчі за німецький клуб, забивши шість м'ячів та віддавши 13 результативних передач.

Раніше повідомлялось про інтерес до Беллінгема з боку двох представників АПЛ.