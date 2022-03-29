Англієць може змінити клуб вже влітку.
джуд беллінгем, getty images
29 марта 2022, 18:46
Атакувальний хавбек Борусії Дортмунд та збірної Англії Джуд Беллінгем зацікавив ще два топ-клуби Європи.
Ливерпуль та Манчестер Юнайтед бажають бачити у своїх лавах талановитого футболіста, повідомляє Sport1.
Сам футболіст схиляється до того, щоб провести ще один сезону у складі "джмілей", оскількі бачить свій поточний клуб ідеальним для подальшого розвитку.
Очікується, що потенційний трансфер Беллінгема обійдеться в 100 млн євро.
У поточному сезоні хавбек зіграв 37 матчів за Борусію Д, в яких відзначився шість разів забитими м'ячами, а також віддав 12 результативних передач.
Раніше повідомлялось, що в послугах Беллінгема зацікавлений мадридський Реал.