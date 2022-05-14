Германия

Мюнхенці готові до втрати Левандовського.

Мюнхенська Баварія готується до відходу Роберта Левандовськи з клубу та вже може купити форварда на заміну поляку.

Одним із таких варіантів розглядається представник Штутгарту Саша Каладжич, повідомляє Sportbild.

Сторони вже активували переговори та можуть здійснити трансфер до кінця літа. "Ротен" не бажають відпускати Левандовськи, але готові до будь-якого розвитку подій.

На рахунку Каладжича п'ять голів за 14 матчів в рамках Бундесліги цього сезону.

Transfermarkt оцінює австрійця в 22 млн євро.

Раніше Баварія домовилась щодо трансфера Гравенберха.