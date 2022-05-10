19-річний футболіст підпише контракт до 2027 року.
Раян Гравенберх, Getty Images
10 травня 2022, 08:39
Півзахисник Аякса Раян Гравенберх незабаром підпише контракт із Баварією. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, сторони вже узгодили умови трансферу 19-річного голландця.
Угода з футболістом буде розрахована до літа 2027 року. У стані німецького гранду він зароблятиме 4,5 мільйона євро на рік плюс бонуси.
Цього сезону Гравенберх провів 42 матчі, в яких забив три м'ячі і віддав шість асистів.