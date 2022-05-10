Германия

19-річний футболіст підпише контракт до 2027 року.

Півзахисник Аякса Раян Гравенберх незабаром підпише контракт із Баварією. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сторони вже узгодили умови трансферу 19-річного голландця.

Угода з футболістом буде розрахована до літа 2027 року. У стані німецького гранду він зароблятиме 4,5 мільйона євро на рік плюс бонуси.

Цього сезону Гравенберх провів 42 матчі, в яких забив три м'ячі і віддав шість асистів.