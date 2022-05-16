Германия

Аргентинець таким чином отримає першу роботу на керівній посаді "дорослої" команди.

Німецька Армінія з міста Білефельд у цьогорічному розіграші Бундесліги посіла передостанню, сімнадцяту, сходинку турнірної таблиці, через що наступний футбольний рік розпочне вже в другому за силою дивізіоні країни.

Виступи в "еліті" команда завершувала під керівництвом тимчасового керманича Марко Костманна, але зрозуміло, що очільники клубу будуть змінювати тренерський штаб після стратегічної поразки.

Одним із кандидатів на фактично вакантну посаду є нинішній тренер другої команди мюнхенської Баварії, відомий у минулому центральний захисник, Мартін Демікелес.

Кар’єру професійного футболіста він завершив виступами в складі Малаги під час сезону-2016/17, після чого одразу ж почав отримувати необхідні знання задля здобуття ліцензії менеджера футбольного клубу.

Практику 41-річний аргентинець проходив у тій самій Малазі, після чого йому довірили працювати послідовно з двома віковими групами юних футболістів "Червоної машини".

Як повідомляє німецька преса, між керівництвом Армінії та представниками Демікелеса вже були проведені попередні переговори, але попередньо Мартіну ще потрібно отримати ліцензію категорії PRO для роботи з "дорослими" командами.