Штутгарт підписав захисника Арсеналу Константоніса Мавропаноса на постійній основі, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Грецький футболіст виступав за Штутгарт останні два сезони. Німці активували опцію викупу футболіста.

У поточному сезоні Костянтинос Мавропанос провів 33 поєдинки на клубному рівні, відзначившись п'ятьма голами та результативною передачею.

Нагадаємо, що раніше Арсенал оприлюднив домашню форму на сезон-2022/23.