Германия

Німецький клуб посилив оборонну лінію.

Штутгарт підписав захисника Арсеналу Константоніса Мавропаноса на постійній основі, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Грецький футболіст виступав за Штутгарт останні два сезони. Німці активували опцію викупу футболіста.

У поточному сезоні Костянтинос Мавропанос провів 33 поєдинки на клубному рівні, відзначившись п'ятьма голами та результативною передачею.

Нагадаємо, що раніше Арсенал оприлюднив домашню форму на сезон-2022/23.