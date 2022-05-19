Німецький клуб посилив оборонну лінію.
Константоніс Мавропанос, getty images
19 травня 2022, 20:28
Штутгарт підписав захисника Арсеналу Константоніса Мавропаноса на постійній основі, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.
Грецький футболіст виступав за Штутгарт останні два сезони. Німці активували опцію викупу футболіста.
У поточному сезоні Костянтинос Мавропанос провів 33 поєдинки на клубному рівні, відзначившись п'ятьма голами та результативною передачею.
Нагадаємо, що раніше Арсенал оприлюднив домашню форму на сезон-2022/23.