Германия

Німецький фахівець може змінити звільненого Марка Розе.

Напередодні дортмундська Боруссія оголосила про відставку Марко Розе з посади головного тренера, через що постало питання про наступного керманича "джмелів".

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, керівництво Борусії Дортмунд запропонувало очолити клуб Едіну Терзичу.

Нині 39-річний німець обіймає посаду технічного директора "джелім" і раніше вже мав досвід роботи у якості головного тренера Боруссії Дортмунд.