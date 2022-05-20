Німецький фахівець може змінити звільненого Марка Розе.
Едін Терзич, Getty Images
20 травня 2022, 14:30
Напередодні дортмундська Боруссія оголосила про відставку Марко Розе з посади головного тренера, через що постало питання про наступного керманича "джмелів".
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, керівництво Борусії Дортмунд запропонувало очолити клуб Едіну Терзичу.
Нині 39-річний німець обіймає посаду технічного директора "джелім" і раніше вже мав досвід роботи у якості головного тренера Боруссії Дортмунд.