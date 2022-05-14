Германия

Норвежець провів останній матч за свою команду.

У рамках 34 туру чемпіонату Німеччини Боруссія Дортмунд на своєму полі приймала Герту. У стартовому складі господарів вийшов Ерлінг Голанд, який, до речі, на 68-й хвилині гри відзначився голом із пенальті.

Цей поєдинок став останнім для 21-річного футболіста у футболці Борусії Дортмунд. Перед грою Голанду подарували квіти та велике фото з підписом "Спасибі, Ерлінг".

What a ride! Thank you, Erling! 👏 pic.twitter.com/uXcRiGBGDh — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 14, 2022

Нагадаємо, що Голанд переходить до Манчестер Сіті: його трансфер уже оформлено.

За весь час Голанд провів 89 матчів за Борусію: на його рахунку 85 голів та 23 асисти.