У рамках 34 туру чемпіонату Німеччини Боруссія Дортмунд на своєму полі приймала Герту. У стартовому складі господарів вийшов Ерлінг Голанд, який, до речі, на 68-й хвилині гри відзначився голом із пенальті.

Цей поєдинок став останнім для 21-річного футболіста у футболці Борусії Дортмунд. Перед грою Голанду подарували квіти та велике фото з підписом "Спасибі, Ерлінг".

What a ride! Thank you, Erling! 👏 pic.twitter.com/uXcRiGBGDh