Норвежець провів останній матч за свою команду.
ЕРЛІНГ ХОЛАНД, GETTY IMAGES
14 травня 2022, 17:59
У рамках 34 туру чемпіонату Німеччини Боруссія Дортмунд на своєму полі приймала Герту. У стартовому складі господарів вийшов Ерлінг Голанд, який, до речі, на 68-й хвилині гри відзначився голом із пенальті.
Цей поєдинок став останнім для 21-річного футболіста у футболці Борусії Дортмунд. Перед грою Голанду подарували квіти та велике фото з підписом "Спасибі, Ерлінг".
Нагадаємо, що Голанд переходить до Манчестер Сіті: його трансфер уже оформлено.
За весь час Голанд провів 89 матчів за Борусію: на його рахунку 85 голів та 23 асисти.