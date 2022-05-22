Германия

У клубі виключають можливість трансферу гравця.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич заявив, що агент Роберта Левандовські негативно впливає на нього.

"Левандовські має контракт до 2023 року, і він його виконає. Ми не обговорюватимемо внутрішні справи, пропозиції тощо. Має ще рік контракту.

Ми поговорили з його агентом та дуже чітко сказали, що плануємо майбутнє з ним. Ми зробили пропозицію з дуже чіткою сумою та терміном. Я здивований, що агент привселюдно говорить по-іншому.

Агент Левандовські запудрив йому мізки — весь рік він намагався закрутити йому голову. Це не прийнятно.

Ми з великою повагою ставимося до Левандовські. Баварія завжди поводилася з ним коректно і завжди виявляла йому максимальну повагу", — сказав Саліхаміджич Bayern&Germany.