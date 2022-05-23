Германия

Берлінський колектив залишився у елітному дивізіоні.

За право виступати в Бундеслізі наступного сезону між собою боролися Гамбург (друга Бундесліга) та Герта (елітний дивізіон).

Перший поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь Гамбурга, проте "динозаври" не зуміли утримати свою перевагу.

У грі у відповідь Герта здобула перемога з рахунком 2:0, внаслідок чого столичний клуб залишається в Бундеслізі мінімум ще на один сезон.

Гамбург – Герта 0:2

Голи: Боята, 4, Платтенхардт, 63.

Гамбург (стартові склади): Хойєр, Шонлау, Вушковіч, Мухайм, Рор, Мефферт, Рейс, Хайєр, Кіттель, Джатта, Глатцель.

Герта (стартові склади): Крістенсен, Пекарик, Боята, Кемпф, Платтенхардт, Тузар, Сердар, Боатенг, Аскасібар, Йоветіч, Бельфоділ.

Вилучений: Тузар, 90+6.