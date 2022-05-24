Досвідчений фахівець очолив німецький клуб, який провалив сезон-2021/22.
Ніко Ковач. Getty Images
24 травня 2022, 16:50
Після не найвдалішого сезону у Бундеслігі Вольфсбург, який зайняв 12 місце у таблиці, звільнив Флоріана Кофельда.
Але довго без тренера клуб не був. Прес-служба повідомила, що новим головним тренером Вольфсбурга став Ніко Ковач.
50-річний хорватський фахівець підписав з "вовками" контракт до 30 червня 2025 року.
Нагадаємо, що раніше Ковач тренував мюнхенську Баварію, Айнтрахт, збірну Хорватії, а його останнім клубом був Монако.