Германия

Досвідчений фахівець очолив німецький клуб, який провалив сезон-2021/22.

Після не найвдалішого сезону у Бундеслігі Вольфсбург, який зайняв 12 місце у таблиці, звільнив Флоріана Кофельда.

Але довго без тренера клуб не був. Прес-служба повідомила, що новим головним тренером Вольфсбурга став Ніко Ковач.

50-річний хорватський фахівець підписав з "вовками" контракт до 30 червня 2025 року.

Niko Kovac wird neuer Trainer der Wölfe! Der 50-Jährige unterzeichnete bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis 2025. Willkommen in Wolfsburg, Trainer! #VfLWolfsburg pic.twitter.com/PEZr9JL75H — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) May 24, 2022

Нагадаємо, що раніше Ковач тренував мюнхенську Баварію, Айнтрахт, збірну Хорватії, а його останнім клубом був Монако.