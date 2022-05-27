Джейден Брааф вирішив приєднатися до "джмелів".
Джейден Брааф, getty images
27 травня 2022, 13:55
Вінгер молодіжної команди Манчестер Сіті Джейден Брааф змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 19-річний нідерландець підпише контракт із дортмундською Боруссією.
Незважаючи на інтерес з боку багатьох клубів, Брааф вибрав саме "джмелів" як своє наступне місце продовження кар'єри.
За інформацією джерела, Дортмунд кілька років стежив за прогресом нідерландського вінгера, а офіційне оголошення про його трансфер є лише питанням часу.