Германия

Джейден Брааф вирішив приєднатися до "джмелів".

Вінгер молодіжної команди Манчестер Сіті Джейден Брааф змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 19-річний нідерландець підпише контракт із дортмундською Боруссією.

Незважаючи на інтерес з боку багатьох клубів, Брааф вибрав саме "джмелів" як своє наступне місце продовження кар'єри.

За інформацією джерела, Дортмунд кілька років стежив за прогресом нідерландського вінгера, а офіційне оголошення про його трансфер є лише питанням часу.