Германия

Трансфер українця наразі під питанням.

Кількома днями раніше стало відомо про те, що нападник донецького Шахтаря Михайло Мудрик уже встиг пройти медогляд для леверкузенського Баєра перед можливим укладанням угоди про трансфер.

Однак, відомий італійський журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що "фармацевти" досягли успіху також і в перемовинах щодо переходу нападника празької Спарти Адама Гложека, який потенційно може зіграти як на позиції відтягнутого форварда, так і на лівому фланзі нападу, де зазвичай розташовується український виконавець.

Найближчим часом очікується офіційне повідомлення про укладену угоду збоку чеського та німецького клубів, тоді як вартість футболіста в підсумку склала 13 млн євро, плюс різноманітні бонуси, а також 30% із можливого майбутнього продажу, які відійдуть до Спарти.

Зауважимо, що в цьому сезоні 19-річний гравець збірної Чехії відзначився 12 голами та 15 гольовими передачами в 47 матчах.