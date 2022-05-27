Трансфер українця перебуває на завершальній стадії.
Михайло Мудрик, getty images
27 травня 2022, 22:17
Байєр продовжує роботу над підписанням вінгера Шахтаря Михайла Мудрика у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Мануель Вет, український футболіст пройшов медичне обстеження для "фармацевтів".
Цього сезону Мудрік забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах.
Раніше український вінгер стверджував, що Байєр – єдиний клуб, до якого він хоче перейти.
Нагадаємо, що Байєр запропонував п'ятирічний контракт Мудрику.