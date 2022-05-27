Германия

Трансфер українця перебуває на завершальній стадії.

Байєр продовжує роботу над підписанням вінгера Шахтаря Михайла Мудрика у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Мануель Вет, український футболіст пройшов медичне обстеження для "фармацевтів".

Цього сезону Мудрік забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах.

Раніше український вінгер стверджував, що Байєр – єдиний клуб, до якого він хоче перейти.

Нагадаємо, що Байєр запропонував п'ятирічний контракт Мудрику.