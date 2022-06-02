Германия 02 червня 2022, 19:10 Баєр оголосив про підписання Гложека Чеський форвард продовжить кар'єру в Німеччині. адам гложек (ліворуч), getty images 02 червня 2022, 19:10 Нападник празької Спарти та збірної Чехії Адам Гложек завершив перехід до Баєру. Футболіст підписав контракт до літа 2027 року. За "фармацевтів" чех буде виступати під 23-м номером. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) Фінансові подробиці трансферу не розголошуються. Портал Transfermarkt оцінює форварда у 19 млн євро. На рахунку Гложека 9 м'ячів та 14 результативних передач у 33 матчах чемпіонату Чехії. Люди Адам Гложек Команди Баєр Леверкузен Джерела ФК Байер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте