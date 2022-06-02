Германия

Чеський форвард продовжить кар'єру в Німеччині.

Нападник празької Спарти та збірної Чехії Адам Гложек завершив перехід до Баєру.

Футболіст підписав контракт до літа 2027 року. За "фармацевтів" чех буде виступати під 23-м номером.

Фінансові подробиці трансферу не розголошуються. Портал Transfermarkt оцінює форварда у 19 млн євро.

На рахунку Гложека 9 м'ячів та 14 результативних передач у 33 матчах чемпіонату Чехії.