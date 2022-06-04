Германия

Нігерійський футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Німеччини.

Баварія зацікавлена у послугах Віктора Осімгена, повідомляє Spox із посиланням на Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, мюнхенський клуб зробив запит на тлі того, що Роберт Левандовські, швидше за все, покине команду цього літа.

23-річний футболіст уже мав досвід виступів у Бундеслізі – він грав за Вольфсбург із 2017 по 2019 рік.

У поточному сезоні Осімген провів 32 матчі за Наполі: на його рахунку 18 голів та 6 результативних передач.