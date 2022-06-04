Германия

"Жеребці" визначились із новим керманичем команди.

Боруссія Менхенгладбах оголосила про призначення новим головним тренером команди Даніеля Фарке.

Підписаний контракт розрахований до літа 2025 року.

Daniel Farke ist neuer Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach. Der 45-Jährige unterschrieb heute einen bis 2025 laufenden Vertrag bei den Fohlen.



Herzlich willkommen bei Borussia 💚 pic.twitter.com/0snDWr0cex — Borussia (@borussia) June 4, 2022

Останнім місцем роботи 45-річного фахівця був Краснодар, але вже другого березня увесь тренерський штаб розірвав контракт із клубом з країни-терориста.

Щодо цивілізованих місць роботи Фарке, то останній раз спеціаліст тренував Норвіч, звідки німець був звільнений в листопаді 2021 року.