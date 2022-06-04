Боруссія Менхенгладбах оголосила про призначення новим головним тренером команди Даніеля Фарке.

Підписаний контракт розрахований до літа 2025 року.

Останнім місцем роботи 45-річного фахівця був Краснодар, але вже другого березня увесь тренерський штаб розірвав контракт із клубом з країни-терориста.

Щодо цивілізованих місць роботи Фарке, то останній раз спеціаліст тренував Норвіч, звідки німець був звільнений в листопаді 2021 року.