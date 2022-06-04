"Жеребці" визначились із новим керманичем команди.
даніель фарке, getty images
04 червня 2022, 17:36
Боруссія Менхенгладбах оголосила про призначення новим головним тренером команди Даніеля Фарке.
Підписаний контракт розрахований до літа 2025 року.
Останнім місцем роботи 45-річного фахівця був Краснодар, але вже другого березня увесь тренерський штаб розірвав контракт із клубом з країни-терориста.
Щодо цивілізованих місць роботи Фарке, то останній раз спеціаліст тренував Норвіч, звідки німець був звільнений в листопаді 2021 року.