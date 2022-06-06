Германия

Півзахисник провів черговий видатний сезон.

Франкфуртський Айнтрахт запалив у цьогорічному розіграші Ліги Європи УЄФА, завдяки перемозі у якому здобув перепустку до єврокубкового сезону на наступний рік.

Одним із найбільш упізнаваних виконавців "орлів" є сербський півзахисник Філіп Костич, тому геть не дивно, що після суттєвого міжнародного успіху його клуб одразу отримав пропозиції щодо можливого трансферу.

Однак Айнтрахт не квапиться ухвалювати будь-яке рішення щодо 29-річного футболіста, контракт якого завершується наприкінці наступного сезону, намагаючись продовжити чинну угоду.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, найближчим часом німецький клуб буде займатися виключно цим питанням заради збереження Костича в своєму складі.

За сезон Філіп відіграв 43 матчі, забивши сім голів та віддавши 15 гольових передач.