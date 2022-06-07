Германия

Німецький тренер високо оцінив кадровий потенціал суперника.

Збірна Німеччини у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги націй прийме на своєму полі збірну Англії.

Головний тренер німців Хансі Флік дав коментар перед зустріччю з англійцями.

"Вони могли б сформувати три збірні. Очевидно, що ми повинні зіграти краще проти Англії, ніж у матчі з Італією. У них надзвичайні гравці, і їхня гра дуже фізично сильна. (Гаррі) Кейн — нападник світового класу, у нього величезна якість.

Це буде велика гра для нас, і буде важливо добре реалізувати наш план. Є повага, і, зрештою, це стосується спорту. У нас було кілька німецьких гравців, які досягли успіху в Англії, і вона стала дуже дружньою (після питання про стосунки між командами — прим. ред.)".

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина — Англія, яка розпочнеться у вівторок, 7 червня, о 21:45 за київським часом.