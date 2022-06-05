Лига наций

Ганс-Дітер Флік повторив досягнення Зеппа Гербергера та Юппа Дерваля.

Збірна Німеччини у матчі першого туру Ліги націй поділила очки із національною командою Італії. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Таким чином головний тренер німецької команди Ганс-Дітер Флік провів перших десять поєдинків на чолі збірної, в яких вона не програла.

За інформацією OptaFranz, 57-річний німець повторив досягнення Зеппа Гербергера та Юппа Дерваля.

Свій наступний матч Німеччина проведе проти Англії. Гра відбудеться 7 червня, о 21:45 за київським часом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Італія — ​​Німеччина.