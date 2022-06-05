Ганс-Дітер Флік повторив досягнення Зеппа Гербергера та Юппа Дерваля.
Ганс-Дітер Флік, Getty Images
05 червня 2022, 14:44
Збірна Німеччини у матчі першого туру Ліги націй поділила очки із національною командою Італії. Матч закінчився із рахунком 1:1.
Таким чином головний тренер німецької команди Ганс-Дітер Флік провів перших десять поєдинків на чолі збірної, в яких вона не програла.
За інформацією OptaFranz, 57-річний німець повторив досягнення Зеппа Гербергера та Юппа Дерваля.
Свій наступний матч Німеччина проведе проти Англії. Гра відбудеться 7 червня, о 21:45 за київським часом.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Італія — Німеччина.