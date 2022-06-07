Угоду залишилося оформити письмово.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
07 червня 2022, 15:24
Михайло Мудрик близький до переходу до Байєра, повідомляє Kicker.
За інформацією джерела, "гірники" та "фармацевти" домовилися в усній формі про вартість футболіста. Наразі залишилося оформити угоду у письмовій формі.
Подробиці, такі як сума трансферу та умови особистого контракту, видання не повідомляє.
У сезоні-2021/22 Мудрик провів 11 ігор в УПЛ: на його рахунку 2 голи та 6 асистів.
Нагадаємо, раніше директор Шахтаря з футболу Даріо Срна підтвердив, що український клуб отримав офіційну пропозицію від представника німецької Бундесліги.