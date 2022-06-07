Германия

Угоду залишилося оформити письмово.

Михайло Мудрик близький до переходу до Байєра, повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, "гірники" та "фармацевти" домовилися в усній формі про вартість футболіста. Наразі залишилося оформити угоду у письмовій формі.

Подробиці, такі як сума трансферу та умови особистого контракту, видання не повідомляє.

У сезоні-2021/22 Мудрик провів 11 ігор в УПЛ: на його рахунку 2 голи та 6 асистів.

Нагадаємо, раніше директор Шахтаря з футболу Даріо Срна підтвердив, що український клуб отримав офіційну пропозицію від представника німецької Бундесліги.