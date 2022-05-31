Украина

Український футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Німеччини.

В останній місяць все частіше чутки пов'язують Михайла Мудрика та Байєр.

Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна підтвердив, що "гірники" отримали офіційну пропозицію від німецької команди.

Хорват стверджує, що наразі президент Шахтаря Рінат Ахметов рішення не ухвалив.

"Прийшла офіційна пропозиція від Байєра. Президент ще жодного рішення не ухвалив", — сказав Даріо Срна у коментарі Футбол NEWS.

У сезоні-2021/22 Мудрик провів 11 ігор в УПЛ: на його рахунку 2 голи та 6 асистів.

Раніше повідомлялося, що Шахтар не хоче продавати Мудрика.