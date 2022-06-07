Германия

Директор Баварії прокоментував ситуацію навколо поляка.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Хасан Саліхаміджич прокоментував останні заяви форварда команди Роберта Левандовські про те, що він хоче залишити клуб вже цього літа.

Функціонер заявив, що досить конструктивно обговорив цю тему із польским нападником.

"Левандовські подзвонив мені. Ми поговорили про багато речей, серед яких і його останні публічні заяви. Я висловив йому свою позицію щодо його контрактних обов'язків", — наводить слова Саліхаміджича Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що сам Левандовські неодноразово заявляв про своє бажання піти зі стану чемпіонів Німеччини та закликав керівництво клубу бути порядними в цьому питанні.

Раніше стало відомо, що Баварія веде переговори із форвардом Штутгарту щодо нападника, який має замінити Левандовські.