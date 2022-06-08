Германия

Екс-форвард збірної України знайшов новий клуб для продовження кар'єри.

Колишній нападник донецького Шахтаря Антон Шиндер підписав контракт із німецьким клубом Аммерталем. Про це повідомляє Onetz.

Деталі угоди між клубом, який виступає у п'ятому дивізіоні чемпіонату Німеччини, та 34-річним українцем не розголошуються.

Зазначимо, що минулий сезон Антон провів у клубі Швабах із четвертого дивізіону, де провів 21 матч та забив 10 голів.

Нагадаємо, на рахунку Шиндера два проведені матчі у складі збірної України.