Екс-форвард збірної України знайшов новий клуб для продовження кар'єри.
Антон Шиндер, FootBoom
08 червня 2022, 19:59
Колишній нападник донецького Шахтаря Антон Шиндер підписав контракт із німецьким клубом Аммерталем. Про це повідомляє Onetz.
Деталі угоди між клубом, який виступає у п'ятому дивізіоні чемпіонату Німеччини, та 34-річним українцем не розголошуються.
Зазначимо, що минулий сезон Антон провів у клубі Швабах із четвертого дивізіону, де провів 21 матч та забив 10 голів.
Нагадаємо, на рахунку Шиндера два проведені матчі у складі збірної України.