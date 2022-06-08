Колишній нападник донецького Шахтаря Антон Шиндер підписав контракт із німецьким клубом Аммерталем. Про це повідомляє Onetz.

Деталі угоди між клубом, який виступає у п'ятому дивізіоні чемпіонату Німеччини, та 34-річним українцем не розголошуються.

Зазначимо, що минулий сезон Антон провів у клубі Швабах із четвертого дивізіону, де провів 21 матч та забив 10 голів.

Нагадаємо, на рахунку Шиндера два проведені матчі у складі збірної України.