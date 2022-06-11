Германия

Незабаром про трансфер 20-річного півзахисника з Аяксу буде оголошено офіційно.

Центральний півзахисник амстердамського Аяксу Раян Гравенберх продовжить кар'єру у мюнхенській Баварії. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, 20-річний нідерландець сьогодні, 11 червня, у Мюнхені уклав контракт із чинним чемпіоном Німеччини.

Термін дії угоди між Гравенберхом та Баварією буде розрахований до літа 2027 року.

Сума трансферу невідома. Раніше повідомлялося, що у стані німецького гранду гравець зароблятиме 4,5 мільйона євро на рік плюс бонуси.

У сезоні-2021/22 Гравенберх провів за Аякс 42 матчі, в яких забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.