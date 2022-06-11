Германия

Сербський хавбек продовжить кар'єру в італійській Серії А.

Півзахисник Айнтрахта Філіп Костич незабаром може стати гравцем туринського Ювентуса. Про це повідомляє GIFN із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 29-річний серб відмовився підписувати новий контракт із німецьким клубом і вже встиг погодити особисту угоду зі "старою синьйорою". Він може отримати трирічний контракт із окладом у розмірі 2,5 мільйонів євро за сезон.

Тепер клуби мають узгодити суму трансферу — Айнтрахт має намір виручити близько 20 млн євро, але Ювентус хоче знизити вартість переходу.

Минулого сезону Костич провів 42 матчі, в яких забив сім голів і віддав 15 результативних передач.