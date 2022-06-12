Германия

Функціонер Баварії підтвердив перехід півзахисника Аякса.

Мюнхенська Баварія цьогорічну літню трансферну кампанію вчергове будуватиме з акцентом на посилення власного складу за рахунок талановитих виконавців.

Півзахисник амстердамського Аяксу Райан Гравенберх належить саме до цієї категорії, бо в свої 20 років уже має за плечима статус основного виконавця в клубі та неодноразовий досвід виступів у складі національної збірної Нідерландів.

За цей сезон футболіст відіграв у 42 матчах у складі "божих синів", забивши при цьому три голи та віддавши шість гольових передач, проте наразі не може допомогти "ораньє" в Лізі націй УЄФА через пошкодження гомілки.

Утім, травма такого характеру не має жодного відношення до проведення перемовин із іншими клубами, і, схоже за все, уже незабаром ми побачимо Гравенберха в сусідній Німеччині.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Хасан Саліхаміджич підтвердив факт успішності перемовин між виконавцем та його клубом.

"Райан підписав угоду. Ми вдало завершили ці перемовини, тому дуже задоволені.

Він — один з найбільших талантів у Європі, тому за ним вишукувалась величезна черга", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про строки контракту, який Баварія запропонувала нідерландцю.