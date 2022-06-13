Германия

Нідерландський хавбек підписав контракт із "червоними" до літа 2027 року.

Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального півзахисника Раяна Гравенберха, права якого раніше належали амстердамському Аякську.

20-річний нідерландець уклав із чинним чемпіоном Німеччини довгострокову угоду, яка буде розрахована до літа 2027 року.

Сума трансферу невідома. Раніше повідомлялося, що у стані німецького гранду гравець зароблятиме 4,5 мільйона євро на рік плюс бонуси.

У сезоні-2021/22 Гравенберх провів за Аякс 42 матчі, в яких забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.