Германия

Клуби змогли домовитись щодо переходу футболіста.

Вінгер Ліверпулю та збірної Сенегалу Садіо Мане близький до переходу у стан мюнхенської Баварії.

Клуби погодили останні подробиці переходу, повідомляє Фабріціо Романо. Очікується, що чемпіони Німеччини заплатять за футболіста близько 35 млн євро.

Наступного тижня Мане пройде медичний огляд, після чого сторони оголосять про трансфер.

Минулого сезону Мане провів 50 матчів, у яких забив 23 голи і віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Баварія та футболіст погодили умови особистого контракту.