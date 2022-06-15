Германия

Переговори з Ліверпулем перебувають на фінальній стадії.

Вінгер Ліверпуля Садіо Мане незабаром стане гравцем Баварії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 30-річний сенегалець уже погодив особистий контракт із німецьким клубом, який буде розрахований на три роки.

Також наголошується, що переговори між клубами перебувають на фінальній стадії – найближчим часом Баварія зробить нову пропозицію для Ліверпуля. Сума угоди може становити близько 40 мільйонів євро.

Минулого сезону Мане провів 50 матчів, у яких забив 23 голи і віддав дві результативні передачі.