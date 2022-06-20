Германия

РБ Лейпциг планує утворити сполуку австрійських півзахисників у центрі поля.

Кількома днями раніше вже колишній півзахисник Вольфсбурга Ксавер Шлагер здійснив перехід до РБ Лейпциг, що одразу в німецький пресі було пов’язано з чутками про можливий продаж гравця "червоних биків" зі схожим амплуа, Конрада Лаймера, до мюнхенської Баварії.

Ця інформація не була безпідставною, оскільки 25-річний виконавець так і не дав відповідь на запит клубу щодо можливого продовження чинної угоди, терміни якої спливають уже наприкінці наступного сезону.

Однак, як повідомляє журналіст Дерек Рае, із посиланням на джерела в Kicker, стратегія Лейпцигу полягає геть в іншому.

За підсумками останнього сезону клуб виявився незадоволеним виступами Амаду Айдари та Тайлера Адамса, через що й відбулося придбання Шлагера відповідно до їхнього місця на футбольному полі.

Згідно з оновлених даних, Лаймер не погодиться на умови, що наразі запропонував йому РБ, але й запит щодо можливого трансферу до Баварії гравець також ще не робив, тож "червоні бики" ризикують не отримати за нього жодних коштів.

У цьому сезоні Конрад відіграв 41 матч, забивши п’ять голів та віддавши шість гольових передач.