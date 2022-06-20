Германия

"Золотий хлопчик" німецького футболу повернеться до Бундесліги.

Кількома днями раніше з’явилася інформація, що відомий за своїми минулими виступами в складах дортмундської Боруссії та мюнхенської Баварії півзахисник Маріо Гьотце може вперше за два роки повернутися до німецької Бундесліги на тлі виступів у нідерландському ПСВ.

Головним претендентом на 30-річного виконавця вважався франкфуртський Айнтрахт, однак майже одразу конкуренцію "орлам" склали ще два клуби.

Але в підсумку саме переможці останнього розіграшу Ліги Європи УЄФА, як повідомляє німецька преса, змогли першими досягти згоди під час переговорів із футболістом.

4 млн євро — саме стільки коштуватиме німецький гравець центральної ланки клубу зі своєї батьківщини, який також погодився зробити його одним із найбільш оплачуваних, на рівні з Кевіном Траппом, футболістів команди.

У цьому сезоні Гьотце забив 12 голів та віддав 11 гольових передач за 52 зіграних матчі.