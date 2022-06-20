Германия

Мюнхенці вже домовились про трансфер гравця.

Мюнхенська Баварія та Ліверпуль погодили трансфер сенегальського вінгера Садіо Мане. Найближчими днями про його перехід буде оголошено офіційно.

Представлення футболіста відбудеться у середу, 22 червня, на стадіоні Баварії — Альянц-Арені.

Баварія підписує Мане не у якості заміни центрфорварду Роберту Левандовські, який може піти у Барселону. Нагельсманн планує використовувати футболіста на фланзі.

У вівторок сенегалець пройде медогляд у Мюнхені для Баварії та підпише контракт.

Раніше повідомлялось, що Баварія та Ліверпуль погодили трансфер Мане за 35 мільйонів євро.