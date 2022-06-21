Германия

Мюнхенський клуб не хоче відпускати нападника до Барселони.

Баварія розраховує переконати залишитися Роберта Левандовські ще на один сезон, повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг.

Проте 33-річний футболіст націлений на перехід до Барселони.

У середу спортивний директор мюнхенського клубу Хасан Саліхаміджич зустрічався з футболістом та його агентом на Майорці та ще раз спробував переконати Роберта залишитись у Баварії.

"Це була хороша, змістовна розмова. Але все як і раніше: Левандовські хоче піти з Баварії до Барселони", — стверджує Флоріан Плеттенберг.

У минулому сезоні 33-річний поляк забив 50 голів та віддав сім гольвоих передач у 46 матчах.