Мюнхенський клуб не хоче відпускати нападника до Барселони.
РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСЬКІ, GETTY IMAGES
21 червня 2022, 10:35
Баварія розраховує переконати залишитися Роберта Левандовські ще на один сезон, повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг.
Проте 33-річний футболіст націлений на перехід до Барселони.
У середу спортивний директор мюнхенського клубу Хасан Саліхаміджич зустрічався з футболістом та його агентом на Майорці та ще раз спробував переконати Роберта залишитись у Баварії.
"Це була хороша, змістовна розмова. Але все як і раніше: Левандовські хоче піти з Баварії до Барселони", — стверджує Флоріан Плеттенберг.
У минулому сезоні 33-річний поляк забив 50 голів та віддав сім гольвоих передач у 46 матчах.